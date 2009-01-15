Черновецкий разглядел в иконе Богоматери «киевскую бабушку»

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ представил часть своей коллекции икон на выставке в киевском Музее русского искусства. Экспозиция будет работать до 21 января.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ побывал на открытии выставки под названием «Рождественская».

Он сообщил, что первые иконы у него появились в 1999 году. Тогда, по его словам, он еще не верил в Бога, хотя знал, что он есть. Это были иконы «Богоматерь с младенцем» (в серебряном окладе, работы конца XVIII-XIX века) и «Спаситель» (в серебряном окладе, работы конца XVIII-XIX века).

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ рассказал, что тогда он купил их “на последние деньги”, потому что чуствовал, что они особенные. По его словам, все последующие иконы ему в основном дарили “разные люди по разным поводам”.

В экспозиции представлено 24 иконы. Среди экспонируемых также есть образы Николая Чудотворца, «Воскресенье Христово», «Покров Богоматери», «Усекновение главы Иоанна Предтечи».

На выставке Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что иконы бесценны и вряд ли их можно увидеть еще где-либо. В связи с этим он поделился планами в будущем передать свою коллекцию музею.

«Скорее всего, я всю коллекцию, рано или поздно, подарю музею и буду ее постоянно пополнять, потому что люди должны видеть эти выдающиеся произведения искусства», - сказал он.

Представляя иконы, он обратил внимание присутствующих на изображение Богоматери в украинском исполнении. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ при этом сказал, что украинская Богоматерь отличается от всех других и похожа на «киевских бабушек».

«Если вы внимательно присмотритесь, то в украинском исполнении Святая Мария выглядит по-своему. В других местах она выглядит по-другому. На кого она похожа? Я вам гарантирую, что она похожа на киевскую, на украинскую бабушку, которую я люблю больше всех в жизни», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и напомнил, что для него одной из главных проблем является социальная защита “киевских бабушек”. Он вновь подчеркнул, что они будут лечиться бесплатно и платить по минимальным тарифам.

Обращая внимание на икону Христа, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что его “писали с киевского дедушки”. «Что касается Иисуса Христа, сто процентов – это киевский дедушка, сто процентов – это украинский дедушка. Никакой другой стране он не принадлежит», - с улыбкой подчеркнул мэр.