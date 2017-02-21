Савченко просит лишить ее неприкосновенности

10:08, 21 февраля 2017
Политика
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Народный депутат Надежда Савченко отказывается от депутатского иммунитета.

Савченко отказывается от неприкосновенности / facebook.com/Savchenko.Nadiia

Надежда Савченко обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой рассмотреть вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности и вынести соответствующее постановление в сессионный зал. Фото заявления Надежда Савченко показала на странице в Facebook.

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"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности", - написала Савченко.

Она призвала сделать то же самое всех нардепов, президента и судей.

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Теги: #неприкосновенность#Савченко