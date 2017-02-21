Савченко просит лишить ее неприкосновенности
10:08, 21 февраля 2017Политика
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Народный депутат Надежда Савченко отказывается от депутатского иммунитета.
Савченко отказывается от неприкосновенности / facebook.com/Savchenko.Nadiia
Надежда Савченко обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой рассмотреть вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности и вынести соответствующее постановление в сессионный зал. Фото заявления Надежда Савченко показала на странице в Facebook.
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"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности", - написала Савченко.
Она призвала сделать то же самое всех нардепов, президента и судей.
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