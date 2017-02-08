Парубий закрыл заседание парламента из-за недостаточного количества депутатов в зале

Как передает корреспондент УНИАН, вернувшись в сессионный зал после перерыва в утреннем заседании, спикер отметил, что имеет основания говорить о том, что в зале находится недостаточное для продолжения работы количество депутатов.

Он отметил, что повесткой дня работы ВР предусмотрено, в частности, рассмотрение проекта постановления о рекомендациях парламентских слушаний о социальных гарантиях защиты участников АТО, Революции достоинства и членов их семей, и такой вопрос «провалить» нельзя.

Было проведено “рейтинговое” голосование для определения наличия депутатов в зале путем нажатия на кнопки “за”, “против” или “воздержался”. Во время голосования кнопки “за” нажали 156 депутатов, 4 воздержались, “против” не нажал никто.

После этого Парубий отметил: “Я говорил это на открытии сессии: унижаться, призывать в зал и просить зайти должны председатели фракций и депутаты”.

Спикер провел еще одно “рейтинговое” голосование и заметил, что его результаты будут опубликованы в газете “Голос Украины”.

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На этот раз “за” проголосовали 198 депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале. Никто из депутатов не проголосовал “против” и не воздержался, 124 депутата — не голосовали.

“198 депутатов. Недостаточное количество для проведения результативных голосований. Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым”, - сказал Парубий и призвал всех явиться завтра на заседание в 10.00.

Он также призвал все фракции провести заседания по поводу дисциплины и посещения депутатами пленарных заседаний.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля во время открытия шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва Парубий отмечал, что отсутствие депутата на рабочем месте во время войны является недопустимым и пообещал принимать все меры для повышения дисциплины парламентариев.