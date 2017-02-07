Верховная Рада не смогла утвердить свою повестку дня на неделю

Как передает корреспондент УНИАН, на утверждение был вынесен вопрос о повестке дня всей шестой сессии восьмого созыва.

Но, как объяснил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, ряд комитетов еще не подали свои предложения к полной повестке дня сессии.

Так, было предложено проголосовать только за недельную повестку дня - с 7 по 10 февраля.

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Депутаты четыре раза пытались проголосовать за этот вопрос. С первой попытки за это отдали свои голоса 180 народных депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале. Еще дважды депутаты дали по 211 голосов, а при четвертой попытке - 202 голоса.

Учитывая это, Парубий объявил, что парламент переходит к рассмотрению законопроектов с предложениями президента, законопроектов во втором чтении, а также процедурным вопросам, таких как назначение дат проведения парламентских слушаний.

Как сообщал УНИАН, сегодня Парубий заявил, что отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо.

По его словам, уровень недоверия к парламенту сегодня является "критическим", и одна из причин этого - банальное нежелание депутатов ходить на работу.

Парубий подчеркнул, что "отсутствие депутата на рабочем месте во время войны - недопустимо", и пообещал принять все меры для повышения трудовой дисциплины в парламенте.