СБУ решила не запрещать "подруге Путина" Ле Пен въезд в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"Решение о запрете въезда в Украину не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД - УНИАН) было принято коллегиальное решение на данный момент не запрещать въезд ", - сказал Ткачук.

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Как сообщал УНИАН, 3 января Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

«Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - сказала она.

МИД Украины тогда выразил возмущение в связи с высказыванием Ле Пен.

В Службе безопасности заявили, что направили в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину для французского политика.