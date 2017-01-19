Намерения Украины объявить Ле Пен персоной нон грата: появился ответ от СБУ (документ)

Об этом стало известно из ответа СБУ на запрос "Обозревателя".

Издание обратилось к спецслужбе со следующим вопросом: "Принимала ли СБУ какие-то меры в отношении гражданки Франции Марин Ле Пен 1968 года рождения в связи с ее антиукраинскими высказываниями о Крыме?".

Согласно полученному ответу, в СБУ лишь "прорабатывают вопросы касательно предложений для применения ограничительных мер по въезду Украины для вышеуказанной гражданки Франции", но пока не применяют к ней запретительных мер.

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Как сообщал УНИАН, 3 января Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. «Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - сказала она в интервью BFMTV.

МИД Украины выразил возмущение в связи с высказыванием Ле Пен.

В Службе безопасности Украины не исключили установление для Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления по Крыму. Позже в СБУ заявили, что направили в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину французского политика.