Посол Канады: сейчас не идет речь о предоставлении Украине летального вооружения

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Таким образом дипломат прокомментировал возможность расширения помощи Украине в военной сфере со стороны Канады и может ли идти речь о получении Украиной летального вооружения.

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"О летальном вооружении речь не идет на данный момент. У нас как раз идет процесс принятия политического решения о следующих этапах канадско-украинского военно-технического сотрудничества, и сотрудничества, в частности, в учениях, так что я бы не хотел перед принятием такого решения высказывать какие-то гипотезы. Я бы добавил однако, что мы, я думаю, сохраним близкий контакт с Вооруженными силами Украины", - подчеркнул Ващук.

"Назначение несколько дней тому назад одной нашей высокопоставленной чиновницы из Министерства обороны в совещательный орган при министре обороны Украины свидетельствует, что мы собираемся остаться одним из ключевых партнеров Украины в сфере обороны", - добавил посол.

Полный текст интервью опубликован на сайте УНИАН.