Полторак обсудил с конгрессменами США предоставление Украине летального оружия

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, глава ведомства провел встречу с представителями Конгресса США Уильямом Флоресом и Эндрю Харрисом.

Стороны, в частности, обсудили ситуацию на Донбассе и состояние отвода войск. Министр обороны отметил, что РФ продолжает агрессию и не соблюдает достигнутые договоренности. Также он рассказал о зафиксированных фактах обстрелов за сутки и за год в целом. "Мы придерживаемся договоренностей, но опыт не только Украины, но и Грузии, Сирии, показывает, что любые договоренности с Россией ничего не стоят", - подчеркнул он.

"В этой ситуации нам нужно рассчитывать на реформированное и сильное войско, политическую и экономическую поддержку партнеров и продление санкций против агрессора", - добавил Полторак.

Во время встречи стороны также обсудили вопрос предоставления Украине летального оружия. В частности, министр рассказал, что Украина обращалась к странам-членам НАТО и ЕС с просьбой предоставить летальное оружие.

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что российская вооруженная агрессия - это вызов не только Украине, но и Европейскому Союзу и странам-членам НАТО.

В свою очередь, конгрессмен Уильям Флорес заверил министра обороны в дальнейшей поддержке США Украины как на политической арене, так и в оказании практической помощи. "Американцы поражены стойкостью украинцев и их стремлением к независимости и европейскому будущему", - отметил Флорес. По его словам, Конгресс США поддерживает Украину на законодательном уровне, в том числе и в вопросах поддержания и продления санкций против РФ.