Freedom House изобразила Украину без Крыма (фото)

Соответствующий материал опубликован на странице Freedom House Ukraine в Facebook.

Так, Крым на инфографике изображен синим цветом, как территория «несвободы».

Вся остальная часть Украины при этом имеет желтый цвет, которым обозначены территории с рейтингом «частично свободная».

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«Украина, как и в 2016-ом, получила оценку 3 (по шкале от 1 до 7, где 7 - наихудший показатель), и имеет рейтинг "частично свободная", – сообщает организация.

Во вложенном к посту в Facebook полном тексте отчета Крым упоминается лишь раз в предыстории к текущей ситуации в стране как оккупированная часть Украины: «Украина продолжает оправляться от беспорядка, сопровождавшегося отстранением Виктора Януковича с поста президента в 2014 году, а также связанного с этим кризиса, спровоцированного оккупацией Россией Крыма и военной поддержкой сепаратистов на Донбассе, на востоке Украины».

Вместе с тем позже Freedom House Ukraine на своей странице в Facebook объяснила ситуацию с изображением на карте Крыма другим цветом, чем вся Украина.

"Freedom House не оценивает территорию Крыма как часть России. Цвет на карте показывает состояние свобод в стране или на определенной территории. В частности, если страна/территория является "Свободной (1,0 – 2,5 баллов)" - она обозначена зеленым цветом. Если является "Частично свободной (3,0 – 5,0 баллов)" - обозначена желтым цветом. Если же является "Несвободной (5,5 – 7,0 баллов)" - фиолетовым", - пояснили в организации.

"В новом отчете "Свобода в мире 2017" Украина имеет 3.0 в рейтинге свобод, в то время как ситуация в Крыму по уровню политических прав и гражданских свобод намного хуже. У Крыма рейтинг 6.5, к сожалению. Поэтому они обозначены разными цветами", - добавили в Freedom House.