Москаль о трагедии в Княжичах: силовикам просто стыдно рассказать, что там произошло

"Я знаю не со слов Авакова (глава МВД Арсен Аваков - УНИАН) и слов Генпрокуратуры. Я думаю, что на самом деле им просто стыдно рассказать, что произошло. Почему преступникам дали возможность уехать? Они поменяли одни машины, другие, а когда их задержали, то украденные деньги куда-то пропали. То ли по дороге в полицию они где-то исчезли, то ли еще где, но почему-то все молчат. Ну, и второй момент. Когда приехала госохрана, они же забрали алкоголь и все, что было в доме, а когда приехала полиция, то один из них сделал предупредительный выстрел, чтобы предупредить своих", - цитирует Москаля Апостроф.

Он подчеркнул, что в его словах 99% правды, "может, просто какие-то нюансы упустил".

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"Потом уже началась беспорядочная борьба, которая и привела к жертвам. Ну, кто это вам скажет, кто признается, что мы дошли до такого? Деньги потеряли, сотрудники погибли, грабителей упустили. Их уже взяли, когда разгорелся скандал. Никто не хочет признаться, как оно было на самом деле. Я сразу сказал, что не могла эта стрельба начаться из ничего. Мое мнение, что тех, кого задержали, просто прикрывали, и никто не собирался их задерживать", - озвучил свою версию событий Москаль.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

По результатам служебной проверки, из рядов Национальной полиции уволено 7 офицеров, занимавших руководящие и оперативные должности. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания. В частности, снят с должности руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного главка полиции, которые не обеспечили надлежащей коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия.

Кроме того, не оценив обстановку, которая сложилась на месте происшествия, указанные должностные лица доложили руководству недостоверную информацию. Также лишились должностей ряд руководителей Шевченковского управления полиции.