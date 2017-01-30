Первый выстрел в Княжичах сделала полиция охраны – Луценко

Об этом в эфире программы ТСН.Тиждень на канале 1+1 впервые заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Отмечается, что видео с нагрудных камер предварительно свидетельствует о том, что первыми открыл огонь сотрудник охраны полиции, находясь за каменным забором.

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"Он выстрелил в воздух и дальше началась перестрелка. Это трагедия. Это столкновение подразделений, которые действовали по своим инструкциям", - сказал Луценко.

"Дом был ограблен дважды. Сначала профессиональными людьми, которые имели связь с бывшими работниками полиции. И вероятно это сделали также и работники полиции охраны ГСО, которые прибыли на место после того, как первая волна грабителей уже отъехала. У нас есть доказательства, что они уже вынесли из ограбленного помещения, элитные спиртные напитки и тут заметили разведчиков, которые за этим следят. Задержали их. А дальше произошло то, что произошло", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

По результатам служебной проверки, из рядов Национальной полиции уволено 7 офицеров, занимавших руководящие и оперативные должности. В отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

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В частности, снят с должности руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного главка полиции, которые не обеспечили надлежащей коммуникации и обмена информацией между подразделениями, которые находились на месте происшествия. Кроме того, не оценив обстановку, которая сложилась на месте происшествия, указанные должностные лица доложили руководству недостоверную информацию.

Также лишились должностей ряд руководителей Шевченковского управления полиции.