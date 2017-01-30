МИД призывает международных партнеров усилить давление на Россию, чтобы остановить эскалацию на Донбассе

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в связи с обострением ситуации на Донбассе.

В частности, МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с активизацией российско-террористических сил на Донбассе. «За последние 2 дня российские оккупационные войска совершили массированные обстрелы по всей линии соприкосновения из всего имеющегося у них вооружения, включая запрещенные Минскими договоренностями РСЗО «Град», артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. От российского оружия погибли 8 украинских военнослужащих, 26 получили ранения», - сказано в заявлении.

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Кроме того, в нем отмечается, что из-за обстрелов жилых районов страдает гражданское население: ранены двое мирных жителей. Полностью обесточенными остались города Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся в целом более 400 тысяч мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться, отметили в МИД.

«Такие действия Кремля могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконное, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью», - подчеркивается в заявлении.

Очевидно, отмечают в МИД, что нынешняя эскалация на Донбассе свидетельствует о том, что РФ «продолжает дерзко игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, имея целью не допустить стабилизации ситуации и достижения какого-либо прогресса в сфере безопасности и гуманитарной сфере».

МИД требует от России «немедленно прекратить боевые действия и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня».

«Обращаемся к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе», - говорится в заявлении.