Обострение боев на Донбассе: сегодня погибли 3 украинских военных, 17 ранены - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, на Донецком направлении российско-оккупационные войска из 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия многократно обстреливали Авдеевку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное.

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По Пескам и Авдеевке в течение дня вели огонь танки.

На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Водяному.

Из минометов обстреливали Красногоровку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Талаковку, Гнутово, Широкино и Водяное.

Всего по состоянию на 18.00 30 января зафиксировано 37 обстрелов, сообщили в штабе.