Бои под Авдеевкой: Порошенко в Германии сообщил о варварских методах боевиков, Меркель уже знает о ситуации

Об этом сообщает ТСН.

По словам гаранта, в течение вчерашнего и сегодняшнего дня в районе промзоны погибли всего семеро бойцов.

"За вчерашний день пятеро украинских военных погибли, 12 получили ранения. Сегодня утром еще двое солдат отдали свою жизнь за защиту территориальной целостности нашего государства и еще пятеро были ранены", - подчеркнул он.

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Порошенко добавил, что враг атакует из артиллерии, располложенной в жилых районах, чтобы помешать АТОшникам открыть огонь в ответ.

"И артиллерийских систем, которые были установлены боевиками в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой. Это варварские методы ведения огня", - добавил он.

По словам президента, ОБСЕ проинформировали о ситуации возле Авдеевки. РФ отказывается реагировать на обстрелы боевиков.

Меркель подтвердила, что знает об обострении ситуации на Донбассе.

"В последние часы мы узнали, что снова не действует прекращение огня, опять гибнут солдаты", - сказала она.