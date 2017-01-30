В ВСУ раскрыли количество ликвидированных российских военных за два дня боев на Донбассе
19:19, 30 января 2017Политика
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Стало известна количество ликвидированных боевиков на Донбассе за два дня боев.
REUTERS
Информацию об их потерях раскрыли в 72-й гвардейской ОМБР.
"Согласно подтвержденным данным, потери противника за два дня интенсивных боев составили более сотни человек", - говорится в сообщении.
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Также в ВСУ отметили, что около 60 российских военнослужащих находятся в морге Калининского района Донецка.
"Количество ополченцев-аборигенов, как сообщил информатор, здесь никто не считает", - уточнили в 72-ой ОМБР.
Ранее штаб АТО сообщал, что на Донбассе сегодня погибли 3 украинских военных, 17 ранены и 3 - травмированы.
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