В Кремле рассказали, о чем 40 минут говорили Путин и Трамп

Во время первых телефонных переговоров президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию двустороннего взаимодействия на «конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Президенты обсуждали актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнёрское сотрудничество по всем этим и другим направлениям.

Приоритетом названо объединение усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом.

«Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии», - сказано в сообщении Кремля.

«Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений», - добавили в пресс-службе, отметив, что президенты собираются проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам», - подытожили в Кремле.

Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты.

Как известно, в пятницу Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с России. Кроме того, главы МИД Франции и Германии также сошлись на мнении, что отменять санкции можно только после выполнения Минских договоренностей.