77% кандидатов на должности в местных прокуратурах не работали в этой системе – Луценко

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основании открытых тестов 77% назначений - юристы не из системы", - отметил генпрокурор.

Он добавил, что, "как и обещал - зеленая трава пробьет асфальт".

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Так, согласно данным о результатах конкурса на вакантные должности прокуроров местных прокуратур, которые опубликовал Луценко, 77% кандидатов не имеют опыта работы в органах прокуратуры, 16% - работники органов прокуратуры, а еще 7% - бывшие работники органов прокуратуры.

В то же время пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook добавила, что по результатам конкурса на вакантные должности в местные прокуратуры было отобрано 630 кандидатов. Из них: 77% (483 кандидата) - без опыта работы в органах прокуратуры; 16% (99 кандидатов) - работники органов прокуратуры; 7% (48 кандидатов) - бывшие работники органов прокуратуры.