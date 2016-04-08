Минюст показал список работников прокуратуры, которые подпадают под люстрацию

Об этом написала директор люстрационного комитета Татьяна Козаченко на своей странице в Facebook.

"Я давно обещала этот подарок: полный реестр люстрационных должностей прокуратуры и всех лиц, кто их занимал. По каждому есть отметка, кто подпадает под люстрацию. Проверяйте фамилии по должностям без ограничений", - отмечается в ее сообщении.

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Список, в котором фигурируют работники прокуратуры, составили на основании документов, предоставленных ГПУ.

Со списком можно ознакомиться здесь.

Я давно обещала этот подарок: полный реестр люстрационных должностей ПРОКУРАТУРЫ и всех лиц, кто их занимал.По каждому есть... Опубликовано Tetiana Kozachenko8 апреля 2016 г.

Ранее УНИАН сообщал, что из более 17 тысяч сотрудников Службы безопасности Украины люстрировали лишь 58, однако процесс люстрации еще не завершено, могут быть люстрированы еще 17 человек.