Председатель ОБСЕ: Наш долг - улучшить жизнь людей на Донбассе

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Twitter со ссылкой на заявление Курца во время представления приоритетов Австрии на период председательства в ОБСЕ.

"Мы должны продолжать поддерживать усилия СММ ОБСЕ в Украине, обеспечить, чтобы наблюдатели имели доступ (на востоке Украины - УНИАН)", - заявил Курц.

Читайте такжеГлава ОБСЕ и Климкин завершили визит на Донбасс (фото)

По его словам, население востока Украины очень сильно страдает, и "это наш долг - улучшить их жизнь".

Вместе с тем, Курц призвал страны ОБСЕ согласовать бюджет организации на 2017 год. В этом контексте он напомнил, что ежегодный сводный бюджет организации составляет 140 млн евро.

Курц заявил о стремлении восстановить доверие путем укрепления соответствующих мер по обеспечению прозрачности в военной сфере, киберсреде и в экономике.

"Мы должны работать над недопущением насильственной радикализации в наших сообществах, привлекать молодежь", - заявил Курц.

Также он подчеркнул необходимость укрепления всех инструментов ОБСЕ для безопасности и стабильности в Европе.

Как сообщал УНИАН, 3-4 января Курц находился на востоке Украине, в частности посетил Мариуполь и его окрестности.