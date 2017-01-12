Председатель ОБСЕ: Наш долг - улучшить жизнь людей на Донбассе
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что улучшение условий жизни людей в Донецкой и Луганской областях является одним из приоритетов председательства Австрии в организации в 2017 году.
Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Twitter со ссылкой на заявление Курца во время представления приоритетов Австрии на период председательства в ОБСЕ.
"Мы должны продолжать поддерживать усилия СММ ОБСЕ в Украине, обеспечить, чтобы наблюдатели имели доступ (на востоке Украины - УНИАН)", - заявил Курц.
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По его словам, население востока Украины очень сильно страдает, и "это наш долг - улучшить их жизнь".
Вместе с тем, Курц призвал страны ОБСЕ согласовать бюджет организации на 2017 год. В этом контексте он напомнил, что ежегодный сводный бюджет организации составляет 140 млн евро.
Курц заявил о стремлении восстановить доверие путем укрепления соответствующих мер по обеспечению прозрачности в военной сфере, киберсреде и в экономике.
"Мы должны работать над недопущением насильственной радикализации в наших сообществах, привлекать молодежь", - заявил Курц.
Также он подчеркнул необходимость укрепления всех инструментов ОБСЕ для безопасности и стабильности в Европе.
Как сообщал УНИАН, 3-4 января Курц находился на востоке Украине, в частности посетил Мариуполь и его окрестности.