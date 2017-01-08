Боевики уменьшили допустимый вес продуктов, которые можно ввезти на подконтрольную им территорию - ОБСЕ

Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Согласно с ним, представитель пограничной службы Украины сообщил ОБСЕ, что в ноябре 2016 года максимально допустимый вес продуктов, разрешенных для ввоза на неподконтрольные территории, была увеличен с 50 до 75 кг на одного человека. Однако позже на блокпосту ДНР наблюдатели зафиксировали несколько автомобилей в очереди на въезд и выезд.

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"Вооруженный представитель ДНР рассказал миссии, что каждый гражданин не может провезти более 50 кг продуктов в подконтрольные ДНР районы", - говорится в сообщении.