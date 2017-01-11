Посол Украины призвал Совет Европы принять меры для защиты украинцев от репрессий в оккупированном Крыму

Об этом он сообщил в Twitter.

"Провели первое заседание Комитета министров Совета Европы в 2017 году. Не хотел портить коллегам постпраздничное настроение, но не мог не выступить по репрессиям РФ против украинцев, в том числе в Крыму. Призвал органы и государства СЕ принимать меры для защиты наших (граждан)", - написал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2016 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом - РФ прав человека в АР Крым.

В резолюции члены ООН призвали РФ немедленно освободить украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия, а также тех, кто был переведен через международно признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию.

Во время представления резолюции заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что "со времени оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь ситуация с правами человека на полуострове резко ухудшилась, продолжают поступать многочисленные сообщения о серьезных нарушениях и злоупотреблениях, совершаемых в отношении жителей Крыма. Последний доклад Офиса верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованный 8 декабря 2016 года, описывает ситуацию в Крыму как «атмосферу репрессий против тех, чьи взгляды не совпадают с позицией власти».