Посол Украины призвал Совет Европы принять меры для защиты украинцев от репрессий в оккупированном Крыму
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал Комитет министров Совета Европы принимать меры для защиты украинских граждан от репрессий во временно оккупированном Крыму.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Провели первое заседание Комитета министров Совета Европы в 2017 году. Не хотел портить коллегам постпраздничное настроение, но не мог не выступить по репрессиям РФ против украинцев, в том числе в Крыму. Призвал органы и государства СЕ принимать меры для защиты наших (граждан)", - написал Кулеба.
Читайте такжеВ Совбезе ООН напомнили, что Украина третий год противостоит российской "гибридной войне"
Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2016 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом - РФ прав человека в АР Крым.
В резолюции члены ООН призвали РФ немедленно освободить украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия, а также тех, кто был переведен через международно признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию.
Во время представления резолюции заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что "со времени оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь ситуация с правами человека на полуострове резко ухудшилась, продолжают поступать многочисленные сообщения о серьезных нарушениях и злоупотреблениях, совершаемых в отношении жителей Крыма. Последний доклад Офиса верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованный 8 декабря 2016 года, описывает ситуацию в Крыму как «атмосферу репрессий против тех, чьи взгляды не совпадают с позицией власти».