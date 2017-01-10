Подозрение по делу Пашинского пока не объявлено никому - прокурор

Об этом журналистам сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

«Сейчас у всех одинаковый процессуальный статус. Мы никому не сообщали о подозрении. После выполнения всех следственных действий мы сможем конкретно определиться со статусом», - сказал прокурор.

Чибисов также отметил, что сейчас следственные действия проводятся с самим народным депутатом, а позже будут проведены с его женой и сыном.

Прокурор также отметил, что в случае необходимости будет проведен перекрестный допрос с другим участником инцидента.

Читайте такжеПашинский о стрельбе в человека: я сделал все правильно

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит допрос народного депутата Украины Пашинского по поводу инцидента 31 декабря с жителями Васильковского района Киевской области, во время которого политик использовал огнестрельное оружие.

В полиции сообщили, что по факту инцидента проводится уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия).

В то же время потерпевший Вячеслав Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что политик нарушил правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не ему в туловище.

Позже пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что уголовное производство, начатое по факту инцидента между Пашинским и жителем Васильковского района, будет расследовать прокуратура Киевской области.

По информации прокуратуры Киевской области, инцидент, в котором принимали участие четверо человек, произошел на территории поселка Хлепча.

«Двое из них - на авто «Мерседес» (народный депутат и его жена) и двое, которые находились возле другого транспортного средства - микроавтобуса «Фольксваген». Микроавтобус стоял на неосвещенной дороге, «Мерседес» его объезжал. Было сделано замечание о том, что не включены габаритные огни и отсутствует знак аварийной остановки. Во время этих замечаний возникла перепалка, потом возникла ситуация, во время которой нардеп использовал огнестрельное оружие «Глок 19», - сообщил прокурор Чибисов.