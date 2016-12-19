Могерини выразила соболезнования семьям погибших на Донбассе военных

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она сказала на пресс-конференции после завершения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Это очень печальная новость напоминает, как необходимо выполнить Минские договоренности. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, и мы будем продолжать непризнание аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - подчеркнула Могерини.

В пресс-релизе по результатам заседания говорится, что ЕС подтвердил свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование на востоке Украины.

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"Украина и ЕС согласились, что полная реализация Минских договоренностей всеми сторонами имеет решающее значение, подчеркивая в этой связи ответственность России", - отмечается в пресс-релизе.

Также в Евросоюзе сообщили о готовности увеличить поддержку выполнения Минских договоренностей, в том числе посредством возможной миссии ОБСЕ по обеспечению безопасности проведения выборов, в соответствии с обсуждением в ОБСЕ.

"Сторона ЕС напомнила о том, что продолжительность экономических санкций, введенных против Российской Федерации, связана с полным выполнением Минских договоренностей. Сторона ЕС напомнила о своей политике непризнания временной оккупации Крыма и Севастополя Российской Федерацией и осуждает "серьезное ухудшение ситуации в сфере прав человека на полуострове и его милитаризацию Россией", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным представителя Министерства обороны по вопросам АТО Андрея Лысенко, в течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли пять военнослужащих, шесть были ранены и десять травмированы. “За минувшие сутки вследствие активных боевых действий пять украинских военнослужащих погибли, шесть получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. Эти потери наши войска понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских обстрелов из тяжелого вооружения. Это самые тяжелые потери Вооруженных сил Украины за последние 5 месяцев”, - отметил Лысенко.