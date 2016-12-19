"Из нашей группы только двое остались целыми": раненые военные о боях на Светлодарской дуге (видео)

Мощный бой начался накануне утром, говорится в сюжете ТСН.

Били боевики из Дебальцево и Углегорска. Из артиллерии и минометов из оккупированного Донецка также накрывали окрестности Авдеевки. Из такого же оружия стреляли по окрестностям Мариуполя. Широкино обстреливали из танка.

К ближайшему госпиталю к Светлодарской дуге свозили раненых. По состоянию на 9 часов вечера их было 26.

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Боец с позывным Ярмак едва говорит из-за сильной боли. "Там никто ничего не знает, нас вытащили по тревоге. Из нашей группы только двое остались целыми", - рассказывает боец.

Вчерашний бой на Светлодарской дуге уже успел обрасти кучей разговоров и версий. Что происходит, пока можно анализировать только со слов самих раненых.

Уже в палате Ярмак рассказывает, по боевой тревоге их подняли еще накануне утром. Говорит, насколько им известно, этот выход – ответ на атаку боевиков и контрудар. Другой боец добавляет, все началось с вражеской артподготовки атаки, планах противника о наступлении только путем наступления на их позиции, можно было сорвать.

"У них подкатила техника. Надо работать. Грубо говоря, да, контратака... просто зажали и все", - говорит боец. Сейчас неизвестна судьба еще одного их товарища, его нет ни в каких списках. Сейчас по уточненной информации медиков – 21 раненый боец, двое находятся в крайне тяжелом состоянии.