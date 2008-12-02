Генсек НАТО напоминает Украине и Грузии об обязательствах

Генсек НАТО напоминает Украине и Грузии, что членство в организации – это не только привилегии, но и ряд обязательств

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР напоминает Украине и Грузии, что членство в организации – это не только привилегии, но и ряд обязательств.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел.

«Как бы там ни было, членство в НАТО предполагает не только привилегии, но и также серьезные обязательства», - сказал генсек НАТО.

«В частности, кандидаты должны продемонстрировать четкие обязательства политические и военные», - добавил Яап де Хооп СХЕФФЕР.

Он отметил, что сегодня министры иностранных дел стран-членов осуществят первую оценку готовности Грузии и Украины для получения ПДЧ после политического решения саммита НАТО.

Он также напомнил, что 3 декабря состоятся заседание Комитета Украина-НАТО, а также впервые заседание Комитета Грузия-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО приняли политическое решение о том, что Украина и Грузия должны стать членами этой организации в будущем, однако отказались предоставлять им План действий относительно членства (ПДЧ), решив, что обе страны не готовы для получения такого плана. Решение о предоставлении ПДЧ было отложено на нынешнее заседание Совета Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел.