Экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в создаваемой им партии не будет личностей со “скелетом в шкафу”.

Об этом он сказал в эфире программы “Шустер Live” на ТРК “Украина”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, на сегодняшний день в Украине привыкли к «харизматичным клубам». Он добавил, что если говорить о политических технологиях, то, наверное, стоило бы создать Блок Яценюка, но это неправильно.

По его словам, речь идет о том, что люди называют блоки своими именами для того, чтобы «опять обмануть, извините, людей и опять прийти в парламент».

На неоднократные вопросы, какую идеологию будет исповедовать партия, создаваемая А.ЯЦЕНЮКОМ, он сначала не отвечал, но потом сказал, что речь идет об «усовершенствованной форме госдарственнорегулируемого либерализма». «Я не матерюсь», - пошутил А.ЯЦЕНЮК.

Журналисты, участвовавшие в программе, заметили, что у А.ЯЦЕНЮКА есть поддержка населения. В частности, в студии состоялось голосование, и 73% его участников выразили готовность поддержать А.ЯЦЕНЮКА и его партию на выборах.