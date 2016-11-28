Обсуждение механизма приостановления "безвиза" в ЕС состоится 29 ноября - СМИ
Украина получит "безвиз" с ЕС только после принятия механизма приостановления действия Шенгена.
В ЕС завтра, 29 ноября, планируется обсуждение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран.
Об этом сообщил собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.
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"Триалог относительно механизма приостановления безвиза состоится завтра. Украина, Грузия, Косово", - говорится в сообщении.
trialogue on the visa suspension mechanism tomorrow. #Ukraine#Georgia#Kosovo— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 ноября 2016 г.
Ранее Йозвяк сообщал, что решение относительно механизма приостановки безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран стоит ждать в апреле 2017 года.
Он отметил, что решение о приостановке «безвізу» может быть принято после выборов в Франции.
«Не уверен, что решение о приостановлении (безвизового режима - ред.) будет принято в 2016 году. Пожалуй этого нужно ждать после выборов во Франции в апреле-мае», - сообщал он.
При этом, Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявлял, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран-членов ЕС договориться относительно механизма временного приостановления действия Шенгена с третьими странами.
"В Европейском парламенте мы сделали все возможное, чтобы ускорить принятие решения. В Европарламенте мы готовы. Мы подготовили все, мы даже проголосовали в соответствующих комитетах, с одной стороны, либерализацию визового режима, с другой - так называемый механизм приостановления. Все, что висит, висит здесь, в Совете, а не в Европарламенте. Я надеюсь, что государства-члены найдут решение", - заявил Шульц.