Обсуждение механизма приостановления "безвиза" в ЕС состоится 29 ноября - СМИ

В ЕС завтра, 29 ноября, планируется обсуждение механизма приостановки безвизового режима для третьих стран.

Об этом сообщил собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.

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"Триалог относительно механизма приостановления безвиза состоится завтра. Украина, Грузия, Косово", - говорится в сообщении.

Ранее Йозвяк сообщал, что решение относительно механизма приостановки безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран стоит ждать в апреле 2017 года.

Он отметил, что решение о приостановке «безвізу» может быть принято после выборов в Франции.

«Не уверен, что решение о приостановлении (безвизового режима - ред.) будет принято в 2016 году. Пожалуй этого нужно ждать после выборов во Франции в апреле-мае», - сообщал он.

При этом, Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявлял, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран-членов ЕС договориться относительно механизма временного приостановления действия Шенгена с третьими странами.

"В Европейском парламенте мы сделали все возможное, чтобы ускорить принятие решения. В Европарламенте мы готовы. Мы подготовили все, мы даже проголосовали в соответствующих комитетах, с одной стороны, либерализацию визового режима, с другой - так называемый механизм приостановления. Все, что висит, висит здесь, в Совете, а не в Европарламенте. Я надеюсь, что государства-члены найдут решение", - заявил Шульц.