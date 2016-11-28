Климкин в Минске будет настаивать на украинском видении "дорожной карты"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрьом в Киеве.

«Я буду, конечно, настаивать на нашем видении «дорожной карты», реальной «дорожной карты», которая способна сделать реальный прогресс в выполнении Минска», - сказал Климкин.

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Он также сообщил, что намерен сделать основной акцент на вопросах безопасности, гуманитарного измерения, в частности освобождение украинских заложников и политических заключенных, а также доступа к ним международных организаций и Красного Креста.

Как сообщалось, 21 ноября президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о проведении в конце ноября встрече руководителей МИД стран «нормандской четверки».

Министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро предложили провести следующую встречу в Минске.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что примет участие во встрече глав МИД стран «нормандского формата» в Минске 29 ноября.

Из-за того, что Минские договоренности практически не определяют последовательности выполнения их пунктов, руководители государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России – договорились на встрече в Берлине, которая завершилась в ночь на 20 октября, главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту», которая согласовала бы эту последовательность выполнения пунктов всех трех главных минских соглашений: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года.