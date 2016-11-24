Лавров заявил, что примет участие во встрече глав МИД стран "нормандского формата" в Минске

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве.

«Я сомневаюсь, что до 29 ноября удастся договориться по всем параметрам, хотя мы будем делать для этого все от нас зависящее. Но, повторю, на основе тех пониманий, которые были достигнуты лидерами. Сохраняется достаточно серьезный риск, что все это опять может оказаться встречей ради встречи», - отметил он.

«Тем не менее, если мои остальные коллеги по «нормандскому формату» готовы пойти на такой риск, то мы поедем на встречу (в Минск) 29 ноября. Мы все присутствовали на встрече лидеров 19 октября, все помним, о чем тогда договорились. Наверное, будет небесполезно посмотреть друг другу в глаза и напомнить о тех договоренностях», - сказал Лавров.

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По его словам, 19 октября на встрече в Берлине лидеры стран «нормандской четверки» договорились о необходимости согласовать «дорожную карту» и утвердить ее на уровне министров иностранных дел. При этом подготовка «дорожной карты», согласование ее текста, было поручено внешнеполитическим помощникам лидеров четырех стран. Лидеры высказали пожелание, чтобы встреча министров, утверждающая «дорожную карту», состоялась до конца ноября этого года. «Однако подчеркнули, что встреча ради встречи не нужна, а главное сейчас – добиться содержательного результата встречи% утверждения готовой «дорожной карты», - подчеркнул Лавров.

Он заметил, что лидеры определили принципиальные ориентиры для работы над «дорожной картой». «Прежде всего, речь идет о необходимости зафиксирования достигнутой еще год назад в Париже договоренности о том, каким образом вступит в силу закон об особом статусе Донбасса, необходимости обеспечения синхронного параллельного движения по вопросам обеспечения безопасности в этой части Украины и проведения политических реформ, требуемых в соответствии с Минскими договоренностями от февраля 2015 года», - сказал Лавров.

«В ходе работы над проектом «дорожной карты» российские представители строго придерживаются этих принципиальных пониманий лидеров. Тем не менее, мы наталкиваемся на попытки отойти от этих пониманий и вновь продвигать односторонние несбалансированные подходы, опирающиеся на искаженные интерпретации Минских договоренностей. Работа из-за этого идет очень туго», - заявил Лавров.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о проведении в конце ноября встрече руководителей МИД стран «нормандской четверки».

Министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро предложили провести следующую встречу в "нормандском формате" в Минске.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что встреча глав МИД в "нормандском формате" для обсуждения "дорожной карты" по реализации Минских договоренностей может состояться 29 ноября.