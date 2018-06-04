Украинский интерес. Утешительный саммит, перспективы в Гааге и Кремль, зашедший с Януковича

Европейский Союз попытается предоставить Украине безвизовый режим в ближайшее время. Такой вывод можно сделать из публичных заявлений президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера и главы Европейского Совета Дональда Туска во время саммита ЕС – Украина. Было понятно, что четкой даты введения либерализации визового режима не прозвучит, но призывы Юнкера принять решение до конца текущего года, как и констатация Туска о выполнении нашей страной всех необходимых требований для получения безвиза прозвучали достаточно громко.

Впрочем, были еще и страсти по лесу-кругляку, вызвавшие возмущение в украинском сегменте социальных сетей. Хочется напомнить, что Карпаты лысеют и сейчас, во время существования моратория на экспорт ценных пород леса. Так что дело здесь вовсе не в европейских интересах и обещанных 600 миллионах евро, а в украинских браконьерах и отечественной бесхозяйственности, поскольку лесные богатства относятся к возобновляемым ресурсам. Отмечу, что ЕС выделил Украине более 100 миллионов евро для повышения зарплат чиновникам, что дарит робкую надежду на возможность привлечения на государственную службу качественных управленцев.

Интересно отметить, что Украина и ЕС обновили меморандум о взаимопонимании и сотрудничества в энергетической сфере, которым наша страна признана стратегическим транзитером "голубого золота" в Европейский Союз накануне годовщины отказа "Нефтегаза Украины" закупать газ у "Газпрома". Безусловно, сближение с Евросоюзом в этой сфере должно учитывать и украинские интересы, в частности, в вопросе эксплуатации газопровода OPAL и возможного строительства "Северного потока-2".

Украинское безвизовое ожидание блестяще использовал в собственных интересах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В день проведения саммита ЕС – Украина он провел встречу с Владимиром Гройсманом и объявил об отмене платы для украинцев за венгерские национальные визы. Орбан показал своим согражданам умение дистанцироваться от политики Брюсселя и напомнил о Венгрии как центре притяжения для некоторых украинцев.

Следует обратить внимание на резолюцию Европейского Парламента о противодействии российской и исламистской пропаганде. Политики Старого Света с подачи польского депутата Анны Фотыги обратили внимание не только на пропагандистские изыски Кремля, но и на поддержку Москвой разнообразных политических проектов в странах ЕС. Для Украины резолюция ЕП дает возможность активнее транслировать для своих партнеров уникальный опыт противодействия гибридной агрессии.

Юрий Луценко посетил Гаагу, где передал в распоряжение Международного уголовного суда материалы о российской агрессии против Украины. Надо сказать, что отношения Украины и МУС достаточно сложные: Верховная Рада не рискнула ратифицировать Римский статут, зато предоставила МУС право расследовать события на Евромайдане бессрочно. После прозвучавшей в докладе прокурора МУС Фату Бенсуда факта констатации, что аннексия Крыма является военным конфликтом, украинская власть и общественность заметно приободрились. Однако не следует забывать, что украинским правоохранителям необходимо предметно доказать преступный умысел Виктора Януковича и его российских кураторов, установивших контроль над Украиной во время его президентства, чтобы связать воедино события Евромайдана, аннексию Крыма и разворачивание конфликта на Донбассе. Задача сложная, но решаемая.

Пока же Виктор Янукович выступил в уже привычном амплуа кремлевской марионетки. Допрос экс-президента Украины в скайп-режиме не состоялся, и он компенсировал его проведением пресс-конференции в Ростове. Там Виктор Федорович повторил слегка актуализированный набор обкатанных еще в статусе "легитимного" тезисов, не сказав ничего нового. Его выступление стоит рассматривать в комплексе с рядом событий: погромом в День Достоинства и Свободы офиса и отделения "Сбербанка России" в столице и уверением Кирилла (Гундяева), что РПЦ не позволит Украине создать поместную православную церковь. Кремль использует все возможные средства, чтобы максимально дискредитировать в глазах мировой общественности происходящее в Украине.

Еще один любопытный момент: истерический комментарий Управление прессы и информации по поводу готовности премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича создать рабочую группу для помощи нашей страны в деле мирной реинтеграции. Кремль после провала попытки переворота в Черногории испытывает фантомные боли о былом величии на Балканах, к тому же пытается оттенить собственную неконструктивную позицию в отношении создания дорожной карты урегулирования на Балканах. Рассчитывать на дипломатический прорыв во время встречи министров иностранных дел Нормандской четверки, запланированной на следующую неделю, не приходится.

Евгений Магда