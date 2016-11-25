Во Франции сообщают о встрече глав МИД "нормандской четверки" 29 ноября
Главы МИД Франции, Германии, Украины и России встретятся 29 ноября в Минске для обсуждения имплементации договоренностей о прекращении огня на Донбассе.
Об этом сообщают во французском внешнеполитическом ведомстве, пишет Радио Свобода.
«Встреча 29 ноября позволит нам проверить, что со времени октябрьской встречи в Берлине было сделано, а что – нет», – заявил 25 ноября официальный представитель МИД Франции Александр Жоржини.
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Как сообщал УНИАН, 21 ноября президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о проведении в конце ноября встрече руководителей МИД стран «нормандской четверки».
Министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро предложили провести следующую встречу в "нормандском формате" в Минске.
Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что встреча глав МИД в "нормандском формате" для обсуждения "дорожной карты" по реализации Минских договоренностей может состояться 29 ноября.