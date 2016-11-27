"Да ну вас всех": Матиос отказался объяснить происхождение своего капитала (видео)

Анатолий Матиос, который претендует на кресло директора Государственного бюро расследований, отказался объяснить, откуда у него задекларированное имущество и пытался убежать от журналистов. Об этом идет речь в сюжете «Громадского».

Читайте такжеДепутат от "Оппоблока" Вилкул получил от жены 78 миллионов гривень, 25 миллионов - как подарок

На вопрос корреспондента, какой бизнес приносит ему деньги, Матиос возмутился: «Я не буду вам ничего объяснять, читайте декларацию... Да ну вас всех. Я никуда не вкладываю никакие деньги».

На вопрос, каким бизнесом занимается его жена, главный военный прокурор отрубил: «Поинтересуйтесь у нее»

Также Матиос говорит, что четыре пары дорогих часов (Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet и Rolex - УНИАН), которые он указал в декларации, ему подарила жена.

Насчет перспективы возглавить Государственное бюро расследований, Матиос сообщил, что сдал все необходимые тесты, однако не захотел объяснить свои слова о «договоренностях двух фракций».

Как известно, ранее Матиос говорил, что «будет или не будет председателем ГБР, если две политические фракции найдут понимание между собой», однако на прямой вопрос журналистов, знает ли он о каких-то политических договоренностях, военный прокурор ответил, что это «какие-то непонятные трактовки» .

Напомним, в августе Анатолий Матиос заявил, что намерен уйти в отставку в сентябре. Тогда он рассказал, что планирует заняться другой работой, однако не уточнил, какой именно. Как известно, Анатолий Матиос является кандидатом на должность главы Госбюро расследований, которое находится в процессе создания, - соответствующие документы военный прокурор подал в середине июня.