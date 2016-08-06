Матиос заявил, что осенью намерен уйти "со спокойной душой" в отставку

Об этом он сообщил в интервью изданию "Буквы".

"Сейчас думаю, что наиболее действенным инструментом выполнения всех взятых на себя вызовов со стороны генерального прокурора является военная прокуратура. Мы успеем до 1 сентября, когда состоится 100 дней (работы Юрия Луценко на должности генпрокурора). После этого я, наверное, со спокойной душой уйду. Сделанное и созданное есть на кого оставить", - сказал Матиос.

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Он рассказал, что планирует заняться другой работой, однако не уточнил, какой именно. Как известно, Анатолий Матиос является кандидатом на должность главы ГБР, который находится в процессе создания, - соответствующие документы военный прокурор подал в середине июня.