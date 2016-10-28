Четверть квартиры, дачный дом и часы Rolex – Матиос заполнил е-декларацию

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заполнил декларацию в Едином государственном реестре электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления

Согласно декларации, Матиос владеет 2 земельными участками, дачным домом и авто "Шевроле Лачетти" 2005 года выпуска, а его жена – двумя квартирами, офисом, гаражом, а также автомобилями ЗИЛ и Nissan X-trail.

В частности, на главного военного прокурора оформлены земельные участки: одна – в Киеве общей площадью 606 кв. м, еще одна – в Нижней Дубечне (Вышгородский район, Киевская область) площадью 965 кв. м. Также в его собственности имеется дачный дом в Киеве площадью 182,6 кв. м.

Кроме того, Матиос владеет 25% от квартиры в Киеве площадью 100,90 кв. м. Семья главного военного прокурора арендует дом в Козине (Обуховский район, Киевская область ) площадью 518,60 кв. м. и земельный участок площадью 3100 кв. м.

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Также Матиос имеет 4 наручных часов: Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet и Rolex.

В то же время у жены Матиоса Ирины Барах, согласно декларации, есть земельный участок в Липовке (Макаровский район, Киевская область) общей площадью 138 480 кв. м и две квартиры – в Херсоне площадью 82,5 кв. м и в Киеве - 131 кв. м. Между тем, жена главного военного прокурора также имеет офис в Херсоне площадью 115,2 кв. м. и гараж в Киеве - 18,60 кв. м.

Кроме того Ирина Барах также владеет: двумя спальными гарнитурами, комплектом мебели для рабочего кабинета, комплектом для столовой, двумя комплектами мебели для гостиной. Также в ее собственности есть коллекция статуэток Meissen и фарфоровых статуэток Lladro, часы Franck Muller и Chopard, шуба из соболя Valentino и шуба из меха норки Fendi, кольцо Cartier.

Что же касается авто, то в собственности жены Анатолия Матиоса есть автомобиль ЗИЛ 1992 года выпуска и прицеп контейнеровоза МКЛ 1985 года выпуска, а также легковой автомобиль Nissan X-trail 2008 года выпуска.

Жена Матиоса владеет 90% акций в СООО "Таврическая перспектива", 100% в ЧП "Полиэкспо" и ООО "Ампир". Также она является конечным бенефициаром зерноперерабатывающем предприятии "Зерно Таврии", "Сан и Сан Мариуполь ЛТД", юридической компании "Авеллум Легас", компании по управлению активами "ПРОФИТ-АКТИВ".

Что же касается денежных активов, то главный военный прокурор получил в 2015 году 410 тыс. 877 грн зарплаты, 710 грн процентов в банке "Хрещатик" и подарок от жены на сумму 432 тыс. грн. Какой именно подарок, в декларации не указано.

Главный военный прокурор задекларировал на счете в банке "Хрещатик" 81 557 грн, а также 150 тыс. грн и 20 тыс. фунтов наличными.

На счетах в банке жена Матиоса имеет 840 096 тыс. грн, 259 348 долларов и 10503 евро. Наличными – 25 тыс. евро, 525 тыс. долларов и 10 тыс. английских фунтов.

Ранее в Едином государственном реестре появилась декларация спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в которой он задекларировал 3 квартиры, дом, земельный участок и два автомобиля. Согласно документу, глава парламента имеет в своей собственности автомобиль Suzuki SX4 2013 года, впрочем не владеет никаким недвижимым имуществом. Парубий в Киеве живет в отеле площадью 50 кв. м.

«Большую часть года проживаю в Киеве, в гостинице Киев. Соответственно и задекларировал этот гостиничный номер на 50 м2. И не раз приглашал журналистов в этот гостиничный номер на интервью», - написал Парубий в Facebook.