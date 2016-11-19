Туск провел телефонный разговор с Трампом, говорили об Украине - Reuters

Во время нее Туск подчеркнул необходимость поддержать Украину, передает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Источник ЕС заявил, что Туск подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества, в том числе относительно Украины из-за российской агрессии.

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Отмечается, что обещания Трампа улучшить отношения с Россией вызвали беспокойство в ЕС, в частности в Польше и странах Балтии.

Туск на своей странице в Twitter подтвердил, что провел телефонный разговор с Трампом, однако никаких подробностей не добавил.

Today I had phone calls with @realDonaldTrump and @Poroshenko — Donald Tusk (@eucopresident) November 18, 2016

Как сообщал УНИАН, 14 ноября поздно вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого, по информации пресс-службы Кремля, договорились "о нормализации и выведения двусторонних отношений в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов". Во время разговора Путин и Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и выведения в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов. Было отмечено, в частности, важность создания надежной основы двусторонних связей путем развития их торгово-экономического компонента.