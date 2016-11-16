Сегодня ВР планирует призвать Евросоюз ввести безвизовый режим (прямая трансляция)

В соответствии с повесткой дня заседания Верховной Рады Украины на 16 ноября, одним из первых вопросов нардепы планируют рассмотреть проект постановления №5394-Д "Об обращении Верховной Рады Украины к правительствам государств-членов Европейского Союза, Европейского парламента и Совета Европейского Союза относительно введения безвизового режима для граждан Украины".

Также сегодня нардепы планируют ратифицировать ряд двусторонних межправительственных соглашений. В частности, о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговым уклонением относительно налогов на доходы; о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля; о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф с Черногорией; договоры со Шри-Ланкой о выдаче, взаимной правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных лиц.

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Кроме того, планируется ратификация двух конвенций Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями и о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями.

Также в повестке дня украинского парламента на 16 ноября проект постановления о внесении изменения в постановление "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловка и Бахмутского района Донецкой области".

Как сообщал УНИАН, 10 ноября глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заверил, что Украина получит ответы на вопросы относительно предоставления безвизового режима и ратификации соглашения Украина-ЕС «в течение ближайшей недели».