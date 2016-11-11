Получение Украиной "безвиза" с ЕС в феврале-марте следующего года является сомнительным - СМИ

Украина вряд ли получит визовую либерализацию с ЕС в феврале-марте 2017 года. Об этом на своей странице в Twitter написал собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он отметил, что технические переговоры между Советом ЕС и Европарламентом относительно механизма приостановления продолжатся на следующей неделе.

Читайте такжеПарубий и Брок призвали Европарламент проголосовать за "безвиз" для Украины к годовщине Евромайдана

"Переговоры о механизме приостановки безвизового режима продолжатся на следующей неделе. Не думаю, что мы увидим фактическую либерализацию визового режима для Украины и Грузии до февраля-марта", - написал он.

talks on the visa free susp mech will continue next week. Don't think we will see actual visa lib for #Ukraine & #Georgia until Feb-March — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 ноября 2016 г.

Напомним, вчера, 10 ноября, европейский комиссар по переговорам по расширению и европейской политики соседства Иоганнес Ган заверил президента Украины Петра Порошенко, что Украина выполнила все критерии и в ближайшие недели ЕС должен осуществить собственные обязательства.

Позже глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заверил, что Украина получит ответы на вопросы относительно предоставления безвизового режима и ратификации соглашения Украина-ЕС в течение ближайшей недели.

В то же время депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Михаэль Галер отметил, что голосование вопрос о возможномотмене визовых требований для граждан Украины может появиться в окончательном повестке дня пленарной сессии Европарламента 21 ноября