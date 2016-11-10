Еврокомиссар о "безвизе" для Украины: в ближайшие недели ЕС должен выполнить обязательства

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, Порошенко провел телефонную беседу с Ханом.

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины, высказанную в поздравительном письме президента Европейского совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера в адрес новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Собеседники отметили важность сохранения трансатлантического единства и готовность тесно сотрудничать с новой президентской администрацией США для помощи Украине в противодействии российской агрессии.

«Комиссар ЕС заверил в неизменной и последовательной поддержке Украины со стороны Европейского Союза в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, а также всестороннего содействия реформам», – говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили ряд актуальных вопросов повестки дня Украина-ЕС, в частности, введение безвизового режима для граждан Украины. Комиссар ЕС в очередной раз подчеркнул, что Украина выполнила все критерии, и в ближайшие недели ЕС должен выполнить собственные обязательства.

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Также большое внимание было уделено завершению ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также проблеме укрепления энергетической безопасности в Европе. Порошенко отметил, что решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу Opal не соответствует духу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и договора об Энергетическом сообществе.

Президент Украины и комиссар ЕС договорились активизировать усилия для обеспечения результативного проведения саммита Украина-ЕС 24 ноября 2016 года в Брюсселе.