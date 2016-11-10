В ЕС заверили, что Украина получит ответы по "безвизу" в ближайшую неделю

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, об этом шла речь сегодня во время встречи председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия с Мингарелли, а также с руководителем группы поддержки Украины Европейской комиссии Петером Вагнером и экспертом Европейской комиссии Грегором Вірантом.

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Во время встречи Парубий отметил важность ускорения предоставления безвизового режима Украине и завершения ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС и поблагодарил за принятое Евросоюзом решение о продлении санкций в отношении Российской Федерации.

Он также подчеркнул, что решение относительно безвизового режима имеет чрезвычайное значение, особенно накануне годовщины Майдана. «Учитывая технические сложности, связанные с продвижением решения, не связанного с Украиной, надеемся на политическую волю и решение этого вопроса на ближайшей неделе, во время заседания Европарламента. Так же важно и решение относительно соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - отметил Парубий.

В свою очередь Мингарелли отметил, что европарламентарии полностью готовы поддержать эти решения, и мобилизованы в полной мере. «В течение ближайшей недели дадим ответы на эти вопросы», - подчеркнул он.

Участники встречи также обсудили вопросы реформирования парламента и предложили создать экспертную группу для обмена мнениями и наработки предложений.

Как сообщал УНИАН, ранее Парубий объяснил, почему решение вопроса предоставления безвизового режима Украине так затягивается: «Есть общее консенсусное решение, чтобы сначала принять закон о возможности быстрой приостановки безвизового режима, и это решение не касается Украины, а общего принципа работы в Европарламенте, и только после того вопрос безвиза для Украины может стать в повестку дня».