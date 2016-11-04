Украина выполнила на 200% условия по безвизовому режиму – депутат Европарламента
Депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Михаэль Галер отмечает, что голосование вопроса о возможной отмене визовых требований для граждан Украины может появиться в окончательной повестке дня пленарной сессии Европарламента 21 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге по итогам официального визита делегации депутатов Европарламента на восток Украины.
«Я считаю, мы можем очень четко заявить – Украина выполнила на 200% (условия по выполнению плана действий по визовой либерализации – УНИАН), и сейчас это зависит от нас, чтобы принять решение», – заявил Галер.
При этом он отметил, что сейчас ситуация зависит не от Украины или Грузии, а от утверждения механизма приостановления визовых режимов с третьими странами, что в настоящее время обсуждается в рамках европейских институтов и в странах-членах ЕС.
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«Мы настойчиво призываем с нашей стороны, несомненно, чтобы это было сделано как можно скорее», – отметил Галер.
При этом он пояснил, что ситуация очень понятна: «сначала механизм приостановления, а затем безвизовый режим». Как отметил Галер, украинская сторона была немного озабоченной после ознакомления с первым проектом повестки дня пленарной сессии Европарламента на 21-24 ноября, где не было ссылки ни на механизм приостановления, ни на вопросы визовой либерализации для Украины и Грузии, но, по его словам, «до сих пор не было завершено формирование повестки дня».
«Это только первый проект, который может быть расширенным или измененным, и кроме того, это может появиться уже в окончательном проекте, который появится в понедельник, 21 ноября», – отметил Галер.
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В свою очередь председатель подкомитета по вопросам безопасности и обороны комитета иностранных дел Европарламента Анна Фотыга заверила, что «в рамках четырех политических групп, которые присутствовали в Украине, мы абсолютно убеждены, что мы едины и что мы намерены продвигать эти вопросы».
При этом она сказала, что «когда процедурные ограничительные барьеры являются реальностью, политическая воля также является реальностью, и мы сделаем все от нас возможное, чтобы добиться этого».
Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что надеется на внесение в повестку дня Европейского парламента рассмотрения вопроса возможности введения безвизового режима Украины с ЕС после 7 ноября.