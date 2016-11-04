Украина выполнила на 200% условия по безвизовому режиму – депутат Европарламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге по итогам официального визита делегации депутатов Европарламента на восток Украины.

«Я считаю, мы можем очень четко заявить – Украина выполнила на 200% (условия по выполнению плана действий по визовой либерализации – УНИАН), и сейчас это зависит от нас, чтобы принять решение», – заявил Галер.

При этом он отметил, что сейчас ситуация зависит не от Украины или Грузии, а от утверждения механизма приостановления визовых режимов с третьими странами, что в настоящее время обсуждается в рамках европейских институтов и в странах-членах ЕС.

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«Мы настойчиво призываем с нашей стороны, несомненно, чтобы это было сделано как можно скорее», – отметил Галер.

При этом он пояснил, что ситуация очень понятна: «сначала механизм приостановления, а затем безвизовый режим». Как отметил Галер, украинская сторона была немного озабоченной после ознакомления с первым проектом повестки дня пленарной сессии Европарламента на 21-24 ноября, где не было ссылки ни на механизм приостановления, ни на вопросы визовой либерализации для Украины и Грузии, но, по его словам, «до сих пор не было завершено формирование повестки дня».

«Это только первый проект, который может быть расширенным или измененным, и кроме того, это может появиться уже в окончательном проекте, который появится в понедельник, 21 ноября», – отметил Галер.

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В свою очередь председатель подкомитета по вопросам безопасности и обороны комитета иностранных дел Европарламента Анна Фотыга заверила, что «в рамках четырех политических групп, которые присутствовали в Украине, мы абсолютно убеждены, что мы едины и что мы намерены продвигать эти вопросы».

При этом она сказала, что «когда процедурные ограничительные барьеры являются реальностью, политическая воля также является реальностью, и мы сделаем все от нас возможное, чтобы добиться этого».

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что надеется на внесение в повестку дня Европейского парламента рассмотрения вопроса возможности введения безвизового режима Украины с ЕС после 7 ноября.