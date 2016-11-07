Глава полиции Одесщины Лорткипанидзе подал в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в своем обращении к одесситам.

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«Я решил по собственной инициативе написать заявление об увольнении с занимаемой должности...Для меня было большой честью работать начальником полиции Одесской области. В жизни все имеет логическое начало, продолжение и конец», - заявил Лорткипанидзе.

Он пожелал удачи каждому полицейскому, вместе с которыми прошел путь, «полон трудностей».

«Я верю в одесситов и лучшее будущее нашей страны», - отметил генерал полиции Лорткипанидзе.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков в Одессе назначил Гиорги Лорткипанидзе начальником ГУ МВД области 16 июня 2015 года.

Лорткипанидзе в Грузии занимал должности заместителя министра внутренних дел, был руководителем Департамента по исполнению наказаний.