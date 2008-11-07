Политолог: парламентские выборы лучше проводить с президентскими

Политолог, президент аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ считает, что, по оптимистичным прогнозам, досрочные парламентские выборы могут состояться в феврале-марте следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЖДАНОВ сказал вчера на пресс-конференции на тему “Итоги политической недели в оценках политологов и экспертов”.

Политолог также отметил, что среди политической элиты и экспертов живо обсуждается мнение о проведении досрочных парламентских выборов вместе с президентскими.

“Понятно, что любой Президент, который победит на выборах, будет пытаться переформатировать парламент под себя. Поэтому возникает закономерный вопрос: зачем проводить выборы, например в марте, а затем опять после президентских выборов”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Политолог также считает, что, объявив проведение досрочных парламентских выборов, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проиграл. “Задекларировав в качестве главной цель проведение досрочных выборов, Президент, бесспорно, проиграл на этом этапе политического процесса. Президент мог бы вообще не втягиваться в эту неперспективную, по моему мнению, кампанию”, - сказал он.

И.ЖДАНОВ отметил, что в итоге Президент имеет рейтинг 4-5%, отсутствие перспектив на прямых президентских выборах, отсутствие доверия элиты к Президенту, который не может настаивать на выполнении своих решений, ослабление в результате спровоцированного им же политического кризиса государства, вступающего в экономическую неопределенность.

В то же время И.ЖДАНОВ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выиграла, поскольку декларировала то, что она добьется отмены внеочередных выборов.

По его мнению, сегодня главный тест для правительства Ю.ТИМОШЕНКО - это вызовы, связанные с экономическим кризисом. “Страна и власть должны понимать, что выйти из кризиса можно только при помощи не слишком популярных мер. Страна должна научиться жить на собственные ресурсы”, - сказал И.ЖДАНОВ.

При этом Партия регионов, по мнению политолога, не смогла сыграть роль главной оппозиционной силы. “Она не имела собственной игры, а шла в фарватере политических процессов, предложенных Президентом”, - сказал он.