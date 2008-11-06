Яценюк хочет затянуть пояса нардепам и аппарату ВР

Руководство Верховной Рады на следующей неделе намерено зарегистрировать в парламенте законопроект о сокращении расходов на финансирование аппарата ВР и деятельности народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что данный законопроект сейчас готовится юристами и на следующей неделе будет зарегистрирован за подписями председателя ВР и двух его заместителей.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, принятие данного проекта позволит значительно сэкономить государственные средства.

При этом председатель ВР отметил, что речь идет не о сокращении штата аппарата парламента.

«Речь идет о сокращении финансирования целого ряда статей и упорядочении начиная с командировок народных депутатов и заканчивая финансированием отдельных тех или иных расходов, которые не связаны с деятельностью народного депутата», - сказал А.ЯЦЕНЮК.