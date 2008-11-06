У Ющенко внимательно изучают послание Медведева
15:56, 06 ноября 2008Политика
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"Документ достаточно большой"
Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сообщил, что в Секретариате изучают вчерашнее послание Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Федеральному собранию России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОНЧАРУК сообщил сегодня на брифинге в Киеве.
По словам А.ГОНЧАРУКА, этот документ является довольно большим и содержательно наполненным.
Как сказал А.ГОНЧАРУК, Секретариат Президента обстоятельно изучает послание, чтобы впоследствии учесть его положения в двусторонней работе.
Он отметил, что в ближайшее время можно ожидать определенные оценки послания Президента России.
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