У Ющенко внимательно изучают послание Медведева

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сообщил, что в Секретариате изучают вчерашнее послание Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Федеральному собранию России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОНЧАРУК сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По словам А.ГОНЧАРУКА, этот документ является довольно большим и содержательно наполненным.

Как сказал А.ГОНЧАРУК, Секретариат Президента обстоятельно изучает послание, чтобы впоследствии учесть его положения в двусторонней работе.

Он отметил, что в ближайшее время можно ожидать определенные оценки послания Президента России.