Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС продолжает действовать - Еврокомиссия

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом продолжает действовать. Об этом Юнкер сказал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

Кроме того, глава Еврокомиссии также подчеркнул, что зона свободной торговли также действует.

«Жан-Клод Юнкер отметил, что Соглашение, включая зону свободной торговли, продолжает действовать», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что Юнкер заявил, что Украина выполнила все критерии для предоставления ей безвизового режима украинцам.

«... была обсуждена повестка дня следующего Саммита Украина-ЕС, который состоится в ноябре», - отметили в пресс-службе.

Напомним, сегодня голландское правительство имеет или решить вопрос о продолжении консультаций с Евросоюзом и Украиной по поиску формулы относительно соглашения об ассоциации Украина-ЕС, либо отсрочить его на время после парламентских выборов в Голландии, которые запланированы на середину марта 2017 года.

Сейчас правительство Нидерландов еще не имеет решения относительно ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и договорился о координации усилий, чтобы предотвратить негативный сценарий в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной со стороны парламента Нидерландов.