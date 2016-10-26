"Будущее ассоциации Украина-ЕС": Порошенко договорился с премьером Нидерландов не допустить негативного сценария

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, Рютте проинформировал об усилиях, которые предпринимаются им для решения вопроса ратификации соглашения парламентом Нидерландов.

В свою очередь Порошенко подчеркнул важность поиска взаимоприемлемого варианта, который бы разблокировал процесс ратификации соглашения нидерландской стороной.

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«Собеседники договорились продолжать координировать усилия для предотвращения негативного сценария», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

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Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

В то же время 22 сентября Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части введения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на остальные 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.