Правительство Нидерландов до сих пор не решило, что делать с ратификацией ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Volkskrant.

Сегодня голландское правительство должно или решить вопрос о продолжении консультаций с Евросоюзом и Украиной по поиску формулы относительно соглашения об ассоциации Украина-ЕС, либо отсрочить его на время после парламентских выборов в Голландии, которые запланированы на середину марта 2017 года.

"Мы собрались здесь сегодня, и ближайшие дни нас ждут острые разговоры на эту тему", - сказал глава МИД Нидерландов Берт Кундерс на заседании в пятницу.

Премьер Нидерландов ранее заявлял, что у него "мало надежды на то, что в ближайшие дни ему удастся заручиться поддержкой оппозиции.

Источники издания в коалиции ожидают, что в ближайшее время Рютте объявит об отмене закона о ратификации. Однако решения относительно этого еще нет, и, как отмечают СМИ, до вторника есть время "разрубить гордиев узел".

"Слишком много поставлено на карту, даже если говорить о безопасности", сказал Кундерс, имея в виду то, что без соглашения с ЕС Россия может увеличить давление на Украину.

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Несмотря на этот аргумент, оппозиция до сих пор не смягчилась и настаивает на убытках демократии, которые будут нанесены, если проигнорировать голоса избирателей, которые проголосовали против ассоциации. Партия D66 готова к консультациям с правительством. Однако CDA, которая входит в коалицию, говорит, что единственным вариантом остается отказ от ратификации.

В ближайшие дни правительство ждут длительные консультации и телефонные переговоры, в том числе с украинской стороной.

"Мы ищем решение, с которым оппозиция может смириться. Рютте считает, что воля избирателей, которые сказали "нет", будет учтена путем принятия юридически обязывающей декларации, которую присоединят к соглашению, о том, что сделка не является прелюдией к вступлению в ЕС, военного сотрудничества или дополнительных денег для Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, во время своего последнего визита в Нидерланды Павел Климкин особо подчеркнул на невозможности внесения изменений в текст Соглашения об ассоциации.