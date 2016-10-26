Климкин поехал в Нидерланды договариваться о ратификации Соглашения об ассоциации

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, главная цель визита заключается в проведении политических переговоров с нидерландскими чиновниками по вопросу завершения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В Нидерландах руководитель внешнеполитического ведомства Украины проведет переговоры со своим коллегой Б.Кундерсом, встретится с Президентом Верхней палаты Парламента Нидерландов А.Брукерс-Кнол, а также лидерами политических партий и парламентских фракций.

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Предполагается, что украинский министр представит собеседникам видение украинской стороны относительно важности завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации как действенной платформы для углубления отношений между Украиной и ЕС, украинско-нидерландского двустороннего сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере с учетом преимуществ всесторонней и углубленной ЗСТ, а также укрепление на континенте базовых европейских ценностей, благодаря которым европейское сообщество достигло экономического могущества, мира и процветания.

Отдельной темой переговоров станет развитие двустороннего политического диалога и углубление сотрудничества в рамках международных организаций.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада призвала Нидерланды завершить ратификацию ассоциации с Украиной.