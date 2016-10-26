Бывший адвокат Савченко прокомментировал ее визит в Москву: выглядит это весьма странно

«Она бы не въехала, если бы не были на высоком уровне даны соответствующие гарантии. Никаких сомнений. Вероятно, кто-то договаривался об этом визите через людей, которые имеют доступ к соответствующим учреждениям. Прежде всего - ФСБ, потому что она держит контроль, и все эти вопросы решает только она. Я думаю, что ее выпустят. Без всяких сомнений», - сказал адвокат в эфире телеканала «112 Украина».

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Фейгин также выразил мнение, что присутствие Савченко на суде не повлияет на приговор.

Учитывая, что Надежду Савченко осудили в РФ, помимо прочего, и за незаконном пересечение границы, выглядит это странно. Весьма... — Mark Feygin (@mark_feygin) 26 октября 2016 г.

«Никак это не повлияет. Все решения заранее известны. Независимо от того, присутствует там Савченко или нет. Я думаю, что приговор оставят в силе, потому что все решается не в Верховном суде, а в других местах. Поэтому я думаю, что нет никаких причин, чтобы изменить приговор Карпюку и Клиху. Их не существует. Их не отпустят путем отмены предыдущего приговора. Их обменяют, в лучшем случае», - сказал защитник.

Кроме того, в своем Twitter Фейгин написал, что поездка Савченко выглядит очень странно.

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"Учитывая, что Надежда Савченко была осуждена в РФ, кроме прочего, и за незаконное пересечение границы, выглядит это странно... Весьма", - написал он.

Савченко заявляла, что хочет поддержать украинцев хотя бы присутствием в судебном зале. Однако, как утверждает Фейгин, ни Карпюк, ни Клых зал не увидят, так как участвовать в судебном заседании будут по видеосвязи из Грозного.

"Кстати, Карпюка и Клыха в Москву в Верховный Суд не доставят. Они будут участвовать по видеоконференцсвязи из Грозного. Зал не увидят", - написал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, Савченко прилетела в Москву через Беларусь.

25 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России начала рассмотрение апелляции на приговор гражданам Украины Карпюку и Клыху.

В мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка соответственно к 20 лет и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима. Их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 и начале 1995 года сам принимал в них участие.

Минюст Украины направил в РФ несколько запросов об экстрадиции украинцев.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему при задержании и во время предварительного следствия.