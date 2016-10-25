Нидерланды в поисках решения по ассоциации Украина-ЕС: СМИ назвали варианты развития событий

Этот референдум, как много раз говорилось, был консультативным, а поэтому юридически у правительства оставалась свобода действий – вплоть до простого завершения ратификации, передает "ЕвроПравда".

Кабинет премьера Нидерландов Марка Рютте сперва избрал тактику затягивания. Это не могло продолжаться всегда: сперва свой парламент, а потом и Евросоюз начал требовать от него хоть какой-то определенности.

Одной из "отчетных дат" был конец прошлой недели. Вопрос украинской ассоциации вынесли на саммит ЕС, но безуспешно.

"Принятие решения не было. По сути, был просто доклад Рютте перед другими лидерами", - пересказал ЕП один из дипломатов, уведомлен о ходе встречи на высшем уровне.

Хотя изначально планировалось, что премьер приедет в Брюссель с проектом решения. Были даже подготовлены два варианта заявления саммита ЕС, которые бы открыли Гааге путь к завершению ратификации.

И премьер-министр Нидерландов сам отверг все варианты, по сути закрыв путь к ратификации.

"Он рассказал о настроениях в своем парламенте. А настроения такие, что ни одно из его 2-3 предложений не будет поддержан парламентом страны. Рютте рассказал, что встречался с оппозицией, она раскритиковала его идеи, ничего не предложив взамен", - рассказал один из собеседников.

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В парламенте Нидерландов поставлен крайний срок для решения украинского вопроса – 1 ноября, и можно быть уверенным, что к тому времени не будет найдено решение, которое бы удовлетворило парламент, говорится в статье.

Кроме того, у премьера Нидерландов нет поддержки даже своей фракции, где около половины депутатов склоняются к нератификации соглашения с Украиной.

Как и раньше, есть несколько вариантов развития событий: по самым оптимистичным, премьер и дальше будет тянуть время, оставив соглашение "подвешенным" как минимум до смены власти (то есть до лета следующего года).

По наиболее пессимистическому – парламент тем или иным путем одобрит решение об отмене ратификации, отзыве в правительства ратификационных грамот и официально сообщит Брюссель, что соглашение с Украиной не может быть заключено.

При чем сам Рютте настаивает, что он "ищет пути мирного разрешения кризиса". На закрытой части саммита он повторил свою любимую фразу о том, что его страна не должна покупать "кота в мешке", отменяя ассоциацию.

"В Украине, конечно, не перестают надеяться, что он (Рютте - Ред.) решит оставить след в истории и передаст грамоты в Брюссель, несмотря на требования депутатов, но это – фантастика. Ненаучная", - подытожили авторы статьи.

Как сообщал УНИАН, ранее Рютте заявил, что Нидерланды вряд ли ратифицируют соглашение об ассоциации Украина-ЕС, поскольку против такого решения выступили жители страны на референдуме в апреле этого года.